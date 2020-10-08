Назван размер ущерба, причиненного Арменией архитектурным и историческим памятникам Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Продолжение со стороны Армении актов вандализма в отношении исторических и культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана нацелено на уничтожение культурного наследия азербайджанского народа на этих землях. Такая незаконная деятельность, как уничтожение, арменизирование, присвоение на оккупированных территориях исторических и культурных памятников Азербайджана, относящихся к разным историческим эпохам, лежит в основе злокозненной политики Армении.

Об этом в четверг сказали Trend в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве экономики. Было отмечено, что в результате агрессивной политики Армении принадлежащие азербайджанскому народу архитектурные, исторические, археологические, культурные памятники, музеи, книги, рукописи, архивные фонды подверглись грабежу и разрушениям.

Именно результатом агрессивной политики Армении против Азербайджана является то, что свыше 10 тысяч топонимов, названий исторических и культурных памятников на оккупированных территориях были изменены на армянские. Армения незаконно строит на оккупированных территориях армянские церкви, устанавливают мемориальные комплексы в память армянским террористам.

"В настоящее время на оккупированных территориях есть свыше 2600 исторических и культурных памятников, 706 из которых стоят на государственном учете, однако, фактически, большинство этих памятников уничтожены или арменизированы. Из них шесть архитектурных и пять архиеологических памятников мирового значения, 119 архитектурных и 121 археологический памятник государственного значения, а местного значения - 393 архитектурных, 22 археологических памятника, 23 монументальных, мемориальных и садовых комплекса, 17 образцов декоративно-прикладного искусства.

С 27 сентября армия Азербайджана начала успешную контрнаступательную операцию по освобождению наших территорий от армянской оккупации. Оттесненные на всей протяженности фронта подразделения ВС Армении подвергают обстрелу территории с гражданским населением. Во время очередного такого обстрела артиллерийский снаряд попал в кладбище поблизости села Бабы Физулинского района, в результате чего серьезные повреждения получил охраняемый историко-архитектурный памятник государственного значения мавзолей Шейх Бабы.(инв.№213)

Помимо этого, четвертого октября по поручению военно-политического руководства Армении тяжелому артобстрелу подвергся второй по величине город Азербайджана, являющийся древним культурным и историческим центров город Гянджа. В результате погиб одного гражданское лицо. 32 человека получили ранения, нанесен серьезный урон гражданским объектам, жилым зданиям, в том числе взятому под государственную охрану памятнику "Мужская гимназия" (инв.№3838). В то же время серьезную угрозу для комплекса "Святилище Имамзаде" представил упавший поблизости снаряд.

Прицельные обстрелы со стороны Армениии мирного населения и гражданских объектов, исторических и культурных памятников, несмотря на многочисленные предупреждения Азербайджана, сделанные посредством международных организаций, являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права, Гаагской конвенции ЮНЕСКО от 1954 года "О защите культурного наследия во время вооруженных конфликтов", Конвенции ЮНЕСКО от 1972 года "О защите всемирного культурного и природного наследия", Европейской конвенции от 1992 года "О защите археологического наследия" и других норм международного права, а также продолжением агрессивной политики этой страны.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)