Азербайджан имеет все основания, чтобы завершить операцию по возвращению своих территорий - Александр Караваев на площадке "Наше время" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Очередной выпуск авторского проекта заместителя генерального директора Trend Гюльнары Мамедзаде "Наше время" посвящен оценке усилий международных посредников и перспективам разрешения нагорно-карабахского конфликта.
В передаче принял участие научный сотрудник Института экономики Российской академии наук (РАН) Александр Караваев.
Эксперт оценил соотношение экономического и военно-технического потенциала конфликтующих сторон, военные провокации армянского правительства, усилия международных посредников и перспективы разрешения конфликта.
Представляем полную видеоверсию этого выпуска:
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Азербайджан имеет все основания, чтобы завершить операцию по возвращению своих территорий - Александр Караваев на площадке "Наше время" (ВИДЕО)
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