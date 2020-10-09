Война идет и в информационном пространстве — депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Начиная с 06:00 часов 27 сентября вооруженные силы Армении, совершив масштабную провокацию, подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии различного калибра позиции азербайджанской армии, а также расположенные в прифронтовой зоны населенные пункты Азербайджана. В ответ была начата масштабная военная операция. Эскалация напряженности на передовой вновь актуализировала вопрос информационной безопасности. Сегодня борьба идет не только на фронте, но и в информационном пространстве.

Как сообщает в пятницу Trend, депутат Милли Меджлиса (парламент) Нагиф Гамзаев рассказал о намерениях армянского лобби создать в мире ложную картину происходящих событий и о дезинформации, распространяемой армянами через фейковые профили в социальных сетях.

"Представителям зарубежных медиа в нашей стране созданы все необходимые условия для объективного освещения событий. Они становятся живыми свидетелями террора, проявления захватнических намерений Армении против нашей страны, доносят до мира наш голос правды", - подчеркнул Нагиф Гамзаев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)