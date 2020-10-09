Уничтожено и захвачено большое количество военной техники ВС Армении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армия Азербайджана точным огнем, открытым по подразделениям ВС Армении на важных направлениях, уничтожила большое количество вражеской военной техники.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны Азербайджана, еще несколько единиц бронетехники, оставленной на поле боя армянскими подразделениями, были захвачены в боеспособном состоянии ВС Азербайджана.

Азербайджанская армия продолжает наносить точные удары по военным целям и военной технике ВС Армении.