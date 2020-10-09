ЕС обсудит 12 октября нагорно-карабахский конфликт

БАКУ/Trend/ - Министры иностранных дел 27 государств - членов Евросоюза на предстоящем заседании 12 октября обсудят нагорно-карабахский конфликт с учетом результатов запланированной встречи глав МИД Армении и Азербайджана. Об этом сообщил в пятницу в Брюсселе журналистам представитель ЕС высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кажется, главы МИД Азербайджана и Армении проведут переговоры в Москве. Посмотрим на результаты встречи и в понедельник обсудим, как ЕС может способствовать урегулированию конфликта", - сказал он.