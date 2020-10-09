Азербайджан одерживает дипломатическую и военную победу над Арменией – администрация Президента Турции
БАКУ /Trend – Азербайджан одерживает дипломатическую и военную поведу над Арменией. Об этом сказали Trend в пятницу в администрации Президента Турции.
Как отметили в администрации, сегодня именно благодаря дипломатии Азербайджана во главе с Президентом Ильхамом Алиевым, братская страна вынудила Армению сесть за стол переговоров.
«С первого дня контрнаступления ВС Азербайджана против ВС Армении было очевидно, что превосходство на стороне армии братского государства», - сказали в администрации президента Турции.
Армения была обязана соблюдать международный нормы и выводить свои войска с территории Азербайджана, а не продолжать вести оккупационную политику
В администрации президента Турции отметили, что Турция, как и прежде всегда и везде будет поддерживать Азербайджан.