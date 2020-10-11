НПО Азербайджана обратились к президентам США, России и Франции

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские НПО направили президентам США, России и Франции обращение в связи с убийством детей и женщин в Гяндже в результате ракетного обстрела Армении.

Как сообщает Trend, в обращении говорится, что 9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провели трехстороннюю встречу в Москве по инициативе президента России Владимира Путина в связи с объявлением прекращения огня по гуманитарным соображениям.

"Прекращение огня по гуманитарным соображениям объявляется 10 октября с 12.00 в соответствии с критериями и при посредничестве Международного комитета Красного Креста для обмена телами заключенных и других задержанных и погибших.

Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Азербайджанская Республика и Республика Армения начинают предметные переговоры для скорейшего мирного урегулирования конфликта на основе основных принципов урегулирования при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Стороны подтверждают, что формат переговорного процесса не изменится.

Но, к сожалению, армянская сторона в соответствии со своей лицемерной натурой и агрессивной сущностью грубо нарушив все положения подписанного соглашения, продолжает обстреливать районы и села Азербайджана вдоль линии фронта, так и города, расположенные вдали от линии фронта, тяжелой артиллерией и ракетами.

Самое досадное, что 11 октября около 4 часов утра второй по величине город Азербайджана Гянджа с населением более 500 тысяч человек, расположенный в 80 км от линии фронта, по приказу политического и военного руководства Армении подвергся ракетному обстрелу.

В результате этого варварского и жестокого нападения Армении были разрушены 3 жилых дома, более 7 мирных жителей были убиты и более 33 получили ранения. Среди погибших были дети и женщины. Это преступление Армении является очередным актом геноцида мирных и ни в чем не повинных азербайджанцев после Ходжалы", - отмечается в обращении.

Также говорится, что открытое нападение Армении на мирное население Азербайджана после объявления о прекращении огня и убийство и ранение десятков людей является беспрецедентной подлостью и преступлением.

"Этим преступным актом Армения еще раз доказала, что никогда не соблюдала достигнутые договоренности и подписанные ею документы. С другой стороны, ракетный обстрел Гянджи Арменией также показывает, что оккупирующая страна, как и в предыдущие годы, по-прежнему игнорирует вашу позицию и призыв мирового сообщества, в частности сопредседателей, и продолжает грубо нарушать все международные конвенции. Единственная причина этого в том, что Армения до сих пор остается безнаказанной, и к оккупирующей стране не применялись какие-либо международные санкции", - говорится в обращении НПО.

В своем обращении НПО Азербайджана призвали глав государств и институты гражданского общества вышеуказанных стран предпринять серьезные шаги против Армении, которая лицемерно нарушила режим прекращения огня и убила много ни в чем не повинных детей и женщин, и остановить агрессора.

"Мы надеемся, что общественность США, России и Франции также решительно осудит это преступление против человечности, совершенное Арменией, и потребует от руководства страны наказать Армению", - отмечается в обращении.