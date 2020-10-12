Ситуация в Гяндже стабильная - ИВ

БАКУ /Trend/ - Ситуация в Гяндже стабильная, сообщили в понедельник Trend в Исполнительной власти города.

Как сказали в ИВ, город минувшей ночью не обстреливался: "Паники среди населения нет, люди занимаются повседневными делами. Работает общественный транспорт".

Отметим, что 11 октября около 2 часов ночи в результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении многоквартирных зданий в центре Гянджи погибли 9 человек, включая 4 женщин, ранены 34 человека, в том числе 16 женщин и 6 малолетних детей. Нанесен ущерб более 10 многоквартирным зданиям и более 100 объектам различного назначения.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)