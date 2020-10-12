В отношении автора проекта WarGonzo возбуждено уголовное дело в связи с экстремистскими призывами против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает принимать все необходимые меры для разоблачения на международной арене агрессорской сущности Армении, а также для привлечения к ответственности военнослужащих вооруженных армянских формирований, совершивших преступления против азербайджанской армии и мирных жителей.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе проводимых комплексных мер и расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Азербайджана, были проанализированы видеоролики с открытыми призывами к нарушению территориальной целостности Азербайджана, распространенные на некоторых интернет-ресурсах.

Согласно информации, в ходе расследования возникли основания для подозрения в том, что гражданин Российской Федерации Семен Пегов, 1985 года рождения, вступив в преступную связь с лицами, находящимся в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, объединившись с ними в преступную группировку, вопреки требованиям закона "О Государственной границе Азербайджанской Республики" и Миграционного кодекса, незаконно пересек международно признанную государственную границу Азербайджанской Республики без необходимых документов и за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть через Армению, и проник на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории в целях поддержки незаконного режима.

Расследованием также были установлены основания для подозрения в том, что Семен Пегов в целях поддержки созданного на оккупированных территориях Азербайджана в результате военной агрессии Армении марионеточного режима проводил съемки и брал интервью у членов террористических группировок, действующих на оккупированных территориях и, публикуя многочисленные видеоматериалы на своих страницах в социальных сетях, призывал граждан России прибыть в зону боевых действий для оказания помощи Армении, распространял материалы с призывами к нарушению территориальной целостности Азербайджана. По факту Генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.1 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Проведение следствия по делу поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры. Также Генеральная прокуратура направила запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы страны, гражданином которой является данное лицо.

Интенсивные оперативно-следственные мероприятия продолжаются.