БАКУ/Trend/ - Затягивать с политическим диалогом сторон конфликта в Нагорном Карабахе нельзя.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Россия рассчитывает, что принятые по итогам трехсторонних переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении решения относительно ситуации в Нагорном Карабахе будут неукоснительно исполняться обеими сторонами, сказал он.

"9-10 октября здесь [в Москве] состоялась наша встреча, которая позволила выйти на договоренность, она опубликована, распространена в ООН и в ОБСЕ. И мы рассчитываем, что принятые решения будут неукоснительно выполняться обеими сторонами. Мы сегодня об этом подробно говорили", - сказал Лавров.

Затягивать с политическим диалогом сторон конфликта в Нагорном Карабахе нельзя, заявил Лавров.