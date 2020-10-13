Территория Тертерского района подвергается обстрелу - минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушающие гуманитарный режим прекращения огня, с сегодняшнего утра снова подвергают обстрелу территорию Тертерского района.
Об этом Trend сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
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