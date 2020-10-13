В Милане прошла акция протеста против захватнической политики Армении

БАКУ /Trend/ - В Милане (Италия) прошла акция в знак поддержки Азербайджана и протеста против захватнической политики Армении, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

В акции, проведенной при организации Азербайджано-итальянской ассоциации молодежи, приняли участие азербайджанские студенты, которые получают образование в Милане.

Участники акции держали в руках флаги Азербайджана и плакаты с лозунгами «Карабах – это Азербайджан!», «Не верьте Армении!», «Армянской агрессии должен быть положен конец!», «Помолимся за Гянджу».

Выступая на мероприятии, председатель Ассоциации азербайджанской культуры Маис Нуриев рассказал о нападении оккупантской Армении на Азербайджан 27 сентября, о том, что в ответ на это азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. Акцентируя внимание на актах вандализма, совершенных против азербайджанского народа фашистской Арменией, Нуриев расценил ракетный обстрел азербайджанского города Гянджа со стороны Армении как беспощадный террористический акт.

Участники акции призвали мировое сообщество поддержать справедливую позицию Азербайджана по освобождению своих оккупированных земель, восстановлению территориальной целостности страны.

Также глава Общества Италия-Азербайджан Фарид Аббасов и живущая в Риме Марьям Мехтиева стали гостями передачи на радио "Roma Capitole", проинформировав итальянскую общественность о военных провокациях, начатых Арменией против Азербайджана с 27 сентября, и ракетных обстрелах армянскими ВС гражданского населения Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)