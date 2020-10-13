Армения использует древние курганы в Карабахе в военных целях – АН Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Курганы Гаракопектепе, Узерликтепе и другие курганы, находящиеся в Карабахском регионе, используются в военных целях.

Об этом во вторник сказал Trend ведущий научный сотрудник Института архитектуры и искусства НАНА, доктор философии по архитектуре, доцент Ризван Бабашов.

По его словам, кладбища, мавзолеи, мечети в Шуше, Лачынском, Кельбаджарском, Зангиланском, Губадлинском, Ходжалинском, Агдамском, Агдеринском, Джабраильском и Физулинском районах умышленно уничтожаются Арменией, используясь в военных целях.

Ученый добавил, что памятники, принадлежащие Кавказской Албании, умело реконструируются под армянскую архитектуру.

Бабашов добавил, что в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах остались 13 исторических и культурных памятников мирового значения, 292 – республиканского и 330 – местного значения.

Кроме того, на оккупированных территориях осталось 22 музея, где собрано свыше 40 тысяч экспонатов, 927 библиотек с книжным фондом в 4,6 миллионов экземпляров, 808 клубов, 4 театра, 31 мечеть, 9 исторических дворцов, 8 парков культуры и отдыха, 4 галереи искусств, 85 музыкальных школ.

«Только в Шуше во время оккупации полностью разрушены 8 музеев, 31 библиотека, 17 клубов и 8 Домов культуры. Также разворованы и вывезены в Армению до 1000 экспонатов Шушинского филиала Музея азербайджанского ковра и народного прикладного искусства и истории Карабаха, свыше 2 тыс экспонатов Агдамского, более 3 тысяч экспонатов Губадлинского, 6 тысяч экспонатов Зангиланского историко-краеведческих музеев, а также большое количество экспонатов принадлежащих историко-краеведческим музеям Джабраильского, Физулинского и Ходжалинского районов», - добавил ученый.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева. )