Юридическая оценка событий в нагорно-карабахском регионе Азербайджана на площадке "Наше время" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Очередной выпуск авторского проекта заместителя генерального директора Trend Гюльнары Мамедзаде "Наше время" посвящен оценке событий в нагорно-карабахском регионе Азербайджана с юридической точки зрения.

В передаче принял участие доктор юридических наук, профессор БГУ Камиль Салимов.

Он отметил, что для Азербайджана это Отечественная война.

«Но на языке международных стандартов это операция по принуждению к миру», - сказал Салимов.



Представляем полную видеоверсию этого выпуска.