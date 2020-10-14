Перспективы установления мира на Южном Кавказе обсуждены в программе "Война и мир" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и «Вестника Кавказа», прошли обсуждения на тему того, кто сегодня из региональных и международных игроков заинтересован в установлении мира на Южном Кавказе.

В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, политик, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков, депутат Милли Меджлиса Азербайджана, военный эксперт Арзу Нагиев и заместитель генерального директора АМИ Trend Гюльнара Мамедзаде.