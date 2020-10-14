Армения пытается превратить Карабах в очаг терроризма

БАКУ/Trend/ - Потерпев поражение от азербайджанской армии, ВС Армении возлагают надежду на помощь международных террористов, использование которых Ереваном в Нагорном Карабахе становится очевидным фактом.

По указанию правительства Пашиняна члены армянской диаспоры и их организации активно рекрутируют наемников и террористов по всему миру на специально созданных пунктах сбора. В частности, созданная армянами в России общественная организация VОMA Center приступила к формированию горнострелкового батальона. Планируется, что он будет направлен в зону боевых действий под командование министерства обороны Армении. С призывом пополнить «добровольческие» батальоны выступают авторитетные армяне России и даже сам глава Союза армян России Ара Абрамян.

Последний обещал направить в Нагорный Карабах 20 тысяч армянских боевиков. Участие в вооруженном формировании за рубежом, в соответствием с Уголовным Кодексом РФ является уголовно наказуемым деянием и карается лишением свободы сроком до 15 лет. Однако, влиятельная армянская диаспора, имеющая покровителей во властных структурах России, действует игнорируя законы этой страны. Факт использования наемников и террористов из других уголков мира подтвержден на уровне президента Армении Армена Саркисяна в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Западные источники из Еревана сообщают, что есть доказательства участия в боевых операциях членов террористической организации РПК. Так, по сообщениям «Би-би-си», в Ереване открыто говорят, что её боевиков доставили в зону боевых действий для участия в войне с Азербайджаном. Вопрос законности использования в войне против Азербайджана зарубежных наемников и террористов ереванские власти не особо волнует. В то время, как подобные факты беспокоят международных посредников, участвующих в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, а в первую очередь - Россию.

Не случайно, что глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прямо заявил о привлечении к конфликту курдских экстремистских группировок, помимо которых в Карабахе также воюют члены многочисленных армянских террористических организаций - АСАЛА, Дашнакцутюн, в числе которых граждане США, Франции, Греции, Канады, Бельгии, Ливана, Египта, Ирака и Сирии. Бездоказательно обвиняя Азербайджан в использовании наемников из Сирии, Армения на полных порах пытается восполнить потери своих оккупационных сил в Нагорном Карабахе, посылая туда тысячи международных террористов. Известно, что армянские террористические организации были созданы и действовали гораздо раньше, чем возникла и получила независимость сама Армения. Поэтому можно смело утверждать, что Армения и терроризм - неразрывно связанные понятия.

Директор экспертного совета

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Доктор философии

Эльхан Алескеров

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