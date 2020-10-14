Шойгу призвал Армению и Азербайджан соблюдать московское соглашение по Карабаху

БАКУ/Trend/ - Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал министров обороны Армении и Азербайджана Давида Тонояна и Закира Гасанова к выполнению в полном объеме обязательств соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутого в Москве. Об этом сообщили в российском военном ведомстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Минобороны РФ, Шойгу провел переговоры по телефону с главами двух оборонных ведомств.

"В ходе переговоров министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября", - сказали в министерстве.