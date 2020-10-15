Все общественные структуры армянской диаспоры в России находятся под пристальным наблюдением правоохранительных органов - Олег Кузнецов

Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 2020 09:39 (UTC+04:00)
Все общественные структуры армянской диаспоры в России находятся под пристальным наблюдением правоохранительных органов - Олег Кузнецов

БАКУ /Trend/ - Все общественные структуры армянской диаспоры в России находятся под пристальным наблюдением правоохранительных органов и спецслужб, сказал Trend российский историк, политический аналитик, профессор Олег Кузнецов, комментируя информацию в российских СМИ о том, что армянская диаспора в России вербует бойцов для участия в военных действиях в Нагорном Карабахе.

"Совершенно определенно могу сказать о том, что в настоящее время все общественные структуры армянской диаспоры в России находятся под пристальным наблюдением правоохранительных органов и спецслужб, что исключает для них возможность в системном и плановом порядке осуществлять вербовку наемников или добровольцев для участия в боевых действиях в Карабахе.

Если мне не изменяет память, то 29 сентября, на третий день боев, послы Азербайджана и Армении были приглашены в МИД России, а руководители армянской и азербайджанской диаспор - в компетентные органы, где им было указано на недопустимость провоцирования или организации каких-либо действий, нарушающих российское уголовное законодательство в вопросах экстремистской деятельности и наемничества, при этом руководителям диаспор было указано на их персональную ответственность в случае, если они за чем-то не уследят и не пресекут внутри своих общин.

Естественно, эти меры не смогут остановить фанатиков-одиночек и даже малые группы в несколько человек друзей-единомышленников, если те в частном или индивидуальном порядке вдруг захотят поехать воевать в Карабах, но пресечь поток желающих пострелять, исчисляемый сотнями и тысячами, вполне способны. Из опыта предыдущей профессиональной деятельности мне достаточно хорошо известны методы реагирования органов безопасности и правопорядка России в подобных ситуациях, и я полностью исключаю возможность появления в Карабахе тысяч добровольцев из числа российских армян, как об этом говорил в начале боев заместитель руководителя Союза армян России Рубен Вардянян", - отметил политический аналитик.

Кузнецов подчеркивает, что в Уголовном кодексе Российской Федерации существует статья 359, предусматривающая ответственность за "вербовку, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях" в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

"Данная статья, как показывает опыт пресечения потока российских наемников в Сирию, является "рабочей", то есть имеется опыт привлечения к ответственности по этой статье реальных лиц и осуждения их к реальным срокам лишения свободы, так что ни у правоохранительных органов, ни у судов не возникнет проблем с ее применением в случае, если возникнет такая необходимость по фактам участия наемников из числа российских граждан в боевых действиях в Карабахе. Если все-таки кто-то да поедет, то должен понимать, что для него это билет в один конец", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева.)

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