Армянская сторона продолжает распространять ложную информацию провокационного характера - минобороны

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что оккупированный Арменией населенный пункт Красный базар якобы был обстрелян Азербайджанской армией из РСЗО «Смерч» и нанесены увечья гражданскому населению, безосновательна и ложная.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

«Ещё раз заявляем, что Азербайджанская Армия, полностью соблюдающая режим гуманитарного прекращения огня, только в случае необходимости и с целью подавления активности противника сохраняет за собой право нанести огневой удар по его легитимным военным объектам», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.