"Диванные войска" Армении перешли в наступление - в соцсетях звучат угрозы удара по Баку из "Искандеров" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После отступления по всей протяженности фронта ВС Армении, не способных выдержать натиск армии Азербайджана, в социальных сетях активизировались "диванные войска" Армении.

Как передает в субботу Trend, комментируя прямые трансляции с мест разрушений, вызванных в результате армянского теракта в Гяндже, пользователи армянского сегмента соцсетей грозятся ударом по Баку.

Виртуальные "воины" Армении таким образом оправдывают террор в Гяндже, а также угрожают нанести удар из ОТРК "Искандер" по Баку.