Еврейские парни в окопах за Азербайджан (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана еврейской национальности служат на передовых линиях в Нагорном Карабахе и помогают с каждым днем освобождать все больше наших земель от армянской оккупации.

Как передает Trend, одним из таких бравых парней является Даниэль Забраилов, который одним из первых отправился на фронт.

Забраилов записал видео, в котором отметил, что родился в губинском районе Азербайджана.

"Сегодня я служу на передовых линиях на фронте и горжусь собой! Мы освободим земли, которые находятся под оккупацией 30 лет. Мы уверены в этом! В это с чистым сердцем верим я и мои друзья. Я хотел бы обратиться к народу Израиля - поддержите нас, молитесь за нас! Правда за нами, правда за Азербайджаном! Карабах - это Азербайджан!", - сказал солдат азербайджанской армии.