Азербайджан загнал Армению и ее союзников в тупик – Взгляд из Ливана

БАКУ/Trend/- Уникальная и в то же время успешная военно-политическая тактика Азербайджана загнала Армению и ее союзников в тупик. Об этом сказал Trend ливанский политолог и исследователь Али Бакир.

По словам Али Бакира Армения в настоящее время пытается выйти из этого тупика и для этого использует фейковые новости о том, что, якобы, на стороне Азербайджана воюют иностранные наемники из ряда ближневосточных стран.

«Ни одна страна не смогла предоставить доказательства того, что на стороне Азербайджана воюют иностранные наемники», - сказал он.

Бакир отметил что, для дезинформирования международного сообщества также привлечено большое количество западных СМИ, которые в своих сообщениях игнорируют факт оккупации Азербайджанских территорий со стороны Армении.

Он отметил, что страны, которые призывают стороны к прекращению огня, также не хотят говорить о факте оккупации, необходимости ее снятия и о том, что решение кризиса возможно только путем освобождения территорий Азербайджана.

По словам ливанского политика, в отличие от прошлых десятилетий, военный баланс сил, похоже, смещен в пользу Азербайджана.

Он отметил что, единое решение кризиса возможно через освобождение всех оккупированных территорий Азербайджана.

С 27-го сентября по 17-ое октября погибли 60 мирных жителей, 271 человек получил ранения. Среди погибших и раненых есть женщины и дети. Серьезный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре.

Данные факты являются очередным проявлением террористической и фашисткой политики военно-политического руководства Армении в отношении мирного населения.

Международное сообщество должно предпринять меры, которые определят международную правовую ответственность правительства Армении за действия против мирного населения Азербайджана.

Мы призываем органы конституционного контроля всех стран, а также все международные организации осудить военные преступления правительства Армении.

Информация об этих преступлениях против человечности должна быть доведена до международной общественности.

"Прогрессивное международное сообщество должно сказать четкое «НЕТ» политике фашизма и нацизма военно-политического руководства Армении», - подчеркивается в обращении.