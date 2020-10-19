Последняя эскалация карабахского конфликта - позор для Армении - Джон Мареска

БАКУ /Trend/ - Последняя эскалация нагорно-карабахского конфликта - позор для мировой армянской общины и для самой Армении, сказал Trend в понедельник американский дипломат Джон Мареска.

Он отметил, что конфликт должен быть решен мирным путем, чтобы достичь справедливых и прочных результатов, и добавил, что нападения на ни в чем не повинных мирных жителей и исторические города только усугубляют ситуацию и затрудняют достижение той или иной формы решения.

«Ситуация в военном противостоянии вокруг Нагорного Карабаха не сильно изменилась с тех пор, как я предложил провести первую международную встречу по конфликту, чтобы попытаться достичь какого-то решения или, по крайней мере, прекращения огня в 1992 году. Встреча состоялась 1-6 июня 1992 года в "Вилла Мадама" (Villa Madama) недалеко от Рима под председательством Италии, с участием представителей Армении, Азербайджана и двух общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Это была первая встреча Минской группы, по итогам которой было согласовано лишь хрупкое - и очень краткое - прекращение боевых действий. С тех пор Минская группа встречалась, проводила консультации и сделала множество заявлений. Однако ситуация на местах не изменилась, даже значительно ухудшилась, и люди с обеих сторон продолжают погибать», - сказал Мареска.

Он подчеркнул, что запуск ракет по гражданским целям в Гяндже, которая является древним азербайджанским городом, туристической достопримечательностью и центром традиционной винодельческой промышленности Азербайджана - это жестокая эскалация конфликта, которая привела к гражданским жертвам. Среди погибших есть также дети, которые спокойно спали в своих домах, вдали от войны в Нагорном Карабахе.

«Этот конфликт должен прекратиться. Международное сообщество должно выполнить свои обязанности по обеспечению справедливого и стабильного урегулирования, прежде чем война распространится в этом уязвимом регионе. Международные и региональные границы должны соблюдаться. Оккупированные регионы - не только сам Нагорный Карабах, но и прилегающие к нему территории Азербайджана, которые все эти годы были незаконно оккупированы и эксплуатировались с целью получения прибыли, - должны быть возвращены под суверенитет Азербайджана. Война никогда не может быть узаконена как инструмент изменения границ или суверенитета. Как указано в Хельсинкском Заключительном акте, «границы могут быть изменены в соответствии с международным правом мирными средствами и по соглашению». Это единственный законный способ изменить международные границы», - сказал дипломат.

Мареска считает, что посредники должны выполнять свои обязанности.

«Три сопредседателя Минской группы - Франция, Россия и США - должны руководствоваться не собственной национальной политикой, а своей исторической и международной ответственностью за определение и, если это необходимо, навязывание справедливого и разумного решения. И они должны работать в тесном сотрудничестве с соседними государствами, такими как Турция», - сказал он.

Дипломат отметил, что элементы такого решения были ясны на протяжении многих лет: "В их числе были полное прекращение огня; вывод всех оккупационных сил и уважение существующих признанных границ; договоренности об уважении согласованной и признанной региональной автономии Нагорного Карабаха как части полностью суверенного государства Азербайджан; безопасное и добровольное возвращение беженцев в свои дома;введение международных сил по наблюдению за миром вдоль соответствующих границ; международный надзор за мирным перемещением людей и товаров между Арменией (как суверенным государством) и Нагорным Карабахом (как регионом суверенного государства Азербайджан).

«Эти элементы для решения данного конфликта уже много лет лежат на столе переговоров. Настало время принять их и следовать им, чтобы избежать дальнейшего кровопролития и обрести мир в этой прекрасной части планеты», - заключил Мареска.