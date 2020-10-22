Азербайджанцы Польши провели акцию в знак протеста против армянского террора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе азербайджанской общины польского города Вроцлав перед зданием городского муниципалитета состоялась акция с участием азербайджанцев, проживающих в различных городах Польши, на которой были осуждены теракты, совершаемые армянскими ВС против гражданского населения Азербайджана.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Мероприятие началось с озвучивания Государственного гимна Азербайджана. Затем выступила на польском языке преподаватель Вроцлавского университета Илаха Керимова, рассказавшая о варварских действиях Армении в отношении гражданского населения Азербайджана.

Участники акции осудили неоднократный ракетный обстрел оккупационной армянской армией различных населенных пунктов Азербайджана, в том числе второго по величине города Гянджа, расположенного далеко от фронтовой зоны. До внимания польской общественности было доведено, что в результате террористических актов, совершенных оккупационной армянской армией, погибло много гражданских лиц, в том числе малолетние дети.

Наши соотечественники призвали правительство Польши, польское общество и международную общественность не оставаться безучастными к армянскому вандализму, чтобы положить конец захватнической, агрессорской и террористической политике Армении.

На мероприятии на польском и английском языках были озвучены такие лозунги, как “Карабах – это Азербайджан!”, “Мы говорим террору нет!”, “Гянджа – не фронтовая зона!”, “Помолись за Гянджу!”, “Aзербайджан требует справедливости!”, “Остановить убийства детей!”, “Армения, соблюдай резолюции ООН!”, “Остановите финансирование терроризма!”, “Не поддерживайте захватническое государство!” и другие.

Акцию освещал польский телеканал "Вроцлав".