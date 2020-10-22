Кремль отверг возможность российского десанта в Карабахе

БАКУ/Trend/ - В Кремле не поддержали предложение о проведении десантной операции российских вооруженных сил в Карабахе, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

«Россия делала и делает все возможное, чтобы вывести ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования», - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле по-прежнему уверены, что другого решения нет.

«Мы намерены и дальше прикладывать все усилия для мирного урегулирования проблемы», - сказал Песков, отметив, что вопросы о том, почему у Никола Пашиняна другое мнение на этот счёт, надо адресовать самому Пашиняну.

Дмитрий Песков заявил: чтобы привлечь к урегулированию конфликта в рамках имеющихся форматов третьи страны, в частности, Турцию, необходима политическая воля обеих сторон конфликта, то есть не только Азербайджана, но и Армении.