Азербайджанский солдат еврейского происхождения: Азербайджан наш дом, наша родина (ВИДЕО)

Нагорно-карабахский конфликт 22 октября 2020 22:06 (UTC+04:00)
Азербайджанский солдат еврейского происхождения: Азербайджан наш дом, наша родина (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский солдат еврейского происхождения Даниэль Зарбаилов записал видеообращение.

Как сообщает Trend, солдат заявил, что гордится тем, что участвует в боях за территориальную целостность Азербайджана.

Представляем данное видео:

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