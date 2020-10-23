Военнослужащие Армении отказались вступать в боевые действия и покинули свои позиции

БАКУ /Trend/ - Во вражеских подразделениях наблюдается нехватка военной техники, оружия и боеприпасов, а также продовольствия.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, противник практически потерял контроль над войсками. Из-за отсутствия регулярных армейских частей для защиты боевых позиций, для их замены в принудительном порядке доставляются гражданские лица.

Стало известно, что военнослужащие, привезенные в Нагорный Карабах из Тавушского и Сисианского районов Армении, отказались вступать в боевые действия и покинули свои позиции.