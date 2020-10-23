На митинге Президента США был озвучен лозунг "Карабах – это Азербайджан!"

БАКУ/Trend/ - На митинге с участием президента США Дональда Трампа, по инициативе представителей азербайджанской общины, проживающих в американском штате Пенсильвания, были озвучены лозунги в поддержку правой и справедливой позиции нашей страны.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

По словам Турала Багирзаде, проживающего в городе Питтсбург, в митинге, проведенном в международном аэропорту Эри, в рамках предвыборной кампании на выборах президента США, участвовали также американцы азербайджанского происхождения. Наши соотечественники, державшие во время митинга флаги Азербайджана и США, привлекая внимание к нагорно-карабахскому конфликту и войне, которая в настоящее время идет на азербайджанских землях, призвали президента Дональда Трампа занять объективную позицию.

Hаши земляки озвучили лозунги "Карабах – это Азербайджан!", "Лос-Анджелес – это не Армения, а Америка, Карабах – это не Армения, а Азербайджан!", "Остановите убийство Арменией гражданских лиц в Азербайджане!".

Отметим, что в новостных блоках местных телеканалов было отведено место и требованиям азербайджанцев.