Заявление Путина «закрыло рот» занимавшим антиазербайджанскую позицию общественным деятелям - политолог

БАКУ /Trend/ - Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанное в рамках дискуссионного клуба «Валдай» о том, что "такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана утрачена, не может продолжаться вечно" направлено в будущее азербайджано-российских отношений.

Об этом в пятницу Trend сказал руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

По словам Велизаде, своим заявлением Путин дал четко понять, что Россия намерена реализовывать свои стратегические интересы в регионе, в том числе путем всестороннего развития российско-азербайджанских отношений.

«Путин, в принципе, обозначил определенные перспективы, отметив, что и Азербайджан и Армения являются для России равными партнерами, тем самым лишив аргументов те антиазербайджанские силы, которые постоянно говорили, что Армения более ценна для России, чем Азербайджан», - сказал он, добавив, что своим выступлением Путин «закрыл рот» не только армянским, но и российским политикам, общественным деятелям, ряду журналистов и изданий, которые занимали явно антиазербайджанскую позицию, подталкивая Россию к действиям против Азербайджана.

Он подчеркнул, что фактически, заявление Путина обозначило позицию России в этом вопросе.

При этом он добавил, что за истекшие после завершения первой нагорно-карабахской войны четверть века мир, регион, интересы России, а также соотношение сил в регионе изменились, однако, мышление у ряда людей не поменялось, они не понимают или отказываются понимать изменившиеся реалии.

«Они застряли в девяностых годах и ретранслируют в общественное сознание те клише, которые существовали в то время. Но, слава богу, за это время стало меняться отношение и к нагорно-карабахскому конфликту и к тем реалиям, которые здесь имеют место быть», - отметил Велизаде.

Он также добавил, что если раньше говорили о том, что Азербайджан воюет с т.н. «нагорно-карабахской республикой», то сейчас эта фраза вызывает смех, потому что все понимают, что этот тезис, который и тогда был высосан из пальца, сейчас полностью утратил свою логическую основу.

(Автор: Джейла Алиева.)

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