Разгромлены силы и средства ВС Армении - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

Нагорно-карабахский конфликт 23 октября 2020 14:00 (UTC+04:00)
Разгромлены силы и средства ВС Армении - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Разгромлены силы и средства ВС Армении, по их позициям нанесены удары.

Об этом в пятницу сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Иностранные наемники в Армении проводили для нас учения - армянский военнопленный
Иностранные наемники в Армении проводили для нас учения - армянский военнопленный
Chevron внедряет общедоступную сеть 5G на одном из своих объектов
Chevron внедряет общедоступную сеть 5G на одном из своих объектов
Количество членов Бакинской фондовой биржи увеличилось
Количество членов Бакинской фондовой биржи увеличилось
Loading Bars
Лента новостей
Между Грузией и Турцией существует отличный уровень сотрудничества и диалога в области экономики - посольство Бизнес 14:16
Иностранные наемники в Армении проводили для нас учения - армянский военнопленный Политика 14:13
Chevron внедряет общедоступную сеть 5G на одном из своих объектов ИКТ 14:08
Количество членов Бакинской фондовой биржи увеличилось Финансы 14:07
С начала года из Германии через порты Турции перевезено свыше 1,7 млн тонн грузов Турция 14:05
Разгромлены силы и средства ВС Армении - минобороны Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 14:00
Нагорный Карабах является частью Азербайджана, на основании этого мы можем положить конец войне - глава МИД Нагорно-карабахский конфликт 13:55
Завтра в Азербайджане будет до 25 градусов тепла Общество 13:39
Власти Польши решили закрыть для посетителей рестораны и бары Европа 13:35
Центробанк Азербайджана планирует привлечь на очередном депозитном аукционе 100 млн манатов Финансы 13:32
Из России в Азербайджан - мифическая фигурка с нетленной символикой искусства (ФОТО) Культура 13:29
Генпрокуратура Азербайджана продолжает выявление лиц, осуществляющих незаконную деятельность на оккупированных территориях страны Политика 13:26
От Эйфелевой башни Парижа звучит музыкальный протест против армянских фашистов (ВИДЕО) Культура 13:11
Рабочая группа минздрава Азербайджана провела мониторинги в поликлиниках Общество 12:58
Страховой рынок Азербайджана переживает новый этап развития Финансы 12:51
Фонд «Даму» поддержал строительство нового терминала аэропорта в Шымкенте Бизнес 12:50
Иран заинтересован в благоустройстве освобожденных от оккупации приграничных территорий Азербайджана - посол (ФОТО) Политика 12:44
ЛУКОЙЛ восстановил объем добычи газа в Узбекистане Узбекистан 12:43
В Maрнеули почтили память жертв гянджинского террора Нагорно-карабахский конфликт 12:40
Благодаря объективности и точности азербайджанских СМИ мир узнает о реалиях Азербайджана - Арзу Нагиев Политика 12:32
Обнародован объем электроэнергии, выработанной Марыйской электростанцией Туркменистана Энергетика 12:27
Грузия и Япония договорились об избежании двойного налогообложения Грузия 12:23
Вице-премьер Азербайджана направил письмо Дмитрию Медведеву в связи с незаконной поездкой российского депутата в Карабах Политика 12:22
Уничтожен еще один БПЛА ВС Армении Политика 12:22
С начала армянской провокации погибли 63 и ранены 298 мирных жителей Азербайджана- Генпрокуратура Происшествия 12:17
Гюльнара Халилова представила коллекцию в честь освободительной миссии армии Азербайджана (ФОТО) Стиль 12:15
Армянским варварам за Гянджу достойно мстят на поле боя - режиссер Эльшан Ахмедов Социум 12:07
Деятельность ОДКБ не зависит от спонтанных сиюминутных желаний стран-членов - российский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 12:02
Узбекистан сокращает импорт автомобилей из Турции Турция 11:56
Все надежды Пашиняна втянуть Россию в карабахский конфликт оказались тщетными - российский политолог Нагорно-карабахский конфликт 11:46
Цены на нефть в 2020 г. будут выше прогнозируемых - Всемирный банк Энергетика 11:44
Армянские провокации препятствуют развитию ИКТ всего региона – Рамин Гулузаде (ФОТО) ИКТ 11:40
Экспорт автомобилей в Кыргызстан увеличился - минторговли Турции Турция 11:37
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 11:29
Азербайджан наращивает экспорт в страны СНГ Бизнес 11:28
Обезврежено 4 БПЛА ВС Армении - Минобороны Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 11:26
В Армении за сутки зарегистрировано 2474 новых случая заражения коронавирусом Армения 11:21
Посол Японии завершает дипмиссию в Туркменистане Туркменистан 11:21
По «Азери-Чираг-Гюнешли» заключен новый многомиллионный контракт Энергетика 11:20
Азербайджанские призывники сдают тесты на COVİD -19 Общество 11:11
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Война с пандемией еще продолжается Политика 11:11
Азербайджанская нефть вновь подорожала Финансы 11:06
В Туркменистане названы запланированные объемы сбора риса в Лебапском регионе Бизнес 11:00
В январе-сентябре сократился экспорт автомобилей из Турции в Италию Турция 10:59
Обращение Армении к НАТО не принесет для нее никаких результатов - Питер Тейс Нагорно-карабахский конфликт 10:59
Армения должна сделать выводы из четкой позиции Москвы в вопросе карабахского конфликта – правительство Турции Нагорно-карабахский конфликт 10:59
ВС Армении интенсивно обстреливают Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы - Минобороны Политика 10:56
Казахстан увеличил импорт автомобилей из Турции Турция 10:54
Открыто поддерживать любую из сторон карабахского конфликта НАТО сейчас объективно не выгодно - российский политолог Бизнес 10:53
Az-Granata увеличила объемы экспорта продукции Бизнес 10:45
Нефть дешевеет на опасениях влияния новой волны коронавируса на спрос Энергетика 10:42
Золото и серебро в Азербайджане продолжают дешеветь Финансы 10:42
МВД Азербайджана предупреждает граждан Общество 10:42
Снижение числа заражений коронавирусом расслабило людей, вызвав всплеск инфекции - TƏBİB Общество 10:30
На оккупированных территориях Азербайджана находится 42% растительного покрова и 25% лесов Общество 10:20
Очередная ложь армян: Турецкие знаменитости представлены как "убитые азербайджанские военнослужащие" (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:17
В Институте экономики создается Научный центр восстановления постконфликтных территорий Экономика 10:07
Немецкий Commerzbank готов расширять партнёрство с Туркменистаном Финансы 10:06
Центральный банк Узбекистана сохранил ключевую ставку на уровне 14% Узбекистан 10:06
В Будапеште прошла акция протеста против армянского террора в Гяндже (ФОТО) Политика 10:05
На митинге Президента США был озвучен лозунг "Карабах – это Азербайджан!" Нагорно-карабахский конфликт 10:03
Бельгийские медиа пишут о справедливой позиции Азербайджана в карабахском конфликте Нагорно-карабахский конфликт 09:48
Первая мобильная связь в Карабахе! ИКТ 09:47
Министр образования Азербайджана рассказал об агрессии Армении на внеочередном заседании ЮНЕСКО (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 09:43
Евро подешевел по отношению к манату Финансы 09:34
Мы не должны допустить, чтобы болезнь дошла до армии - Минздрав Общество 09:32
К истории Карабахского конфликта: Азербайджан обеспечивал самый высокий уровень жизни для НКАО (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 09:29
В Баку будет проведена очередная масштабная дезинфекция Общество 09:28
В случае увеличения роста инфицированных COVID-19 в Азербайджане, суточный показатель может превысить 1000 человек - эксперт Общество 09:26
Омбудсмены Азербайджана и Турции провели в Гяндже совместную миссию (ФОТО) Общество 09:21
Члены Международного центра Низами Гянджеви направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 09:19
В ООН прокомментировали предстоящую встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне Нагорно-карабахский конфликт 09:11
Нагиф Гамзаев: Азербайджан пишет новые страницы в военной истории мира Нагорно-карабахский конфликт 09:10
Стало известно время встречи Помпео с главой МИД Азербайджана Политика 08:55
Военнослужащие Армении отказались вступать в боевые действия и покинули свои позиции Нагорно-карабахский конфликт 08:43
Освобождены важные территории и высоты - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 08:41
Минобороны Азербайджана о последней ситуации на фронте Нагорно-карабахский конфликт 08:38
В Южной Корее число смертей после вакцинации от гриппа выросло до 32 Другие страны 08:28
Пользователи в ряде стран сообщают о сбое в работе Instagram В мире 08:16
На юге Китая объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Соудел" Другие страны 08:05
Трамп и Байден ушли с теледебатов, не попрощавшись США 07:49
Великобритания и Япония подписали в Токио соглашение о свободной торговле Европа 07:35
Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 110 тысяч Казахстан 07:20
Иран уже обладает радарами дальнего действия Политика 07:10
Гамкрелидзе: Около 24% инфицированных пациентов лечатся в стационаре Грузия 07:00
Трамп: налаживание отношений с Ким Чен Ыном помогло избежать ядерной войны с КНДР США 06:37
Байден заявил, что Трамп недостоин быть президентом после стольких смертей в США от вируса США 06:15
Трамп: США объявят о готовности своей вакцины от коронавируса в течение недель США 05:51
Регулятор США одобрил использование ремдесивира для лечения COVID-19 США 05:29
Израиль поразил военные позиции ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет Израиль 05:11
Пять человек погибли при обрушении подвесного моста в Колумбии Другие страны 04:47
Роналду сохраняет шансы сыграть против "Барселоны" в Лиге чемпионов Спорт 04:25
Генеральный директор Trend Ильгар Гусейнов, Эльхан Алескеров и российские эксперты о роли РФ в карабахском конфликте - телемост Москва-Баку (ВИДЕО) Политика 04:15
Путин назвал С-400 лучшей в мире системой ПВО Россия 04:08
Ученые составили список звездных систем, откуда можно увидеть Землю В мире 03:49
Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 1 млн Европа 03:31
Путин счел, что Китай и Германия движутся к статусу супердержав В мире 03:09
Власти Франции вводят комендантский час еще в 38 департаментах Европа 02:45
Назван лучший антивирус для Windows ИКТ 02:16
Хэмилтон на новой для "Формулы-1" трассе может стать единоличным рекордсменом по победам Спорт 01:53
Все новости