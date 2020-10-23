Разгромлены силы и средства ВС Армении - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Разгромлены силы и средства ВС Армении, по их позициям нанесены удары.
Об этом в пятницу сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.
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