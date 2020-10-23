Превращение мечетей в свинарник - свидетельство вандализма армян

БАКУ /Trend/ - Уничтожение материально-культурных образцов, в том числе, историко-религиозных памятников на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе, присвоение и фальсификация их истории, является частью оккупационной политики Армении. За почти 30 лет на нашей исконной земле – в Карабахе были уничтожены тысячи исторических памятников, являющихся материальными свидетельствами нашего существования, нашей национальной принадлежности, осквернены национально-культурные ценности, сказал в пятницу Trend председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Гурбанлы отметил, что видеокадры из мечети, ставшей жертвой армянской агрессии в освобожденном от оккупации Зангиланском районе, свидетельствующие о том, что в святилище держали свиней, еще раз продемонстрировали всему миру вандализм армян: «Наряду с тем, что это преступление в отношении общечеловеческих культурных ценностей, это также и оскорбление всего мусульманского мира. Данный факт является наглядным примером исламофобии, царящей в армянском обществе. Во всех религиях разрушать и осквернять святыни считается большим грехом. Очевидно, что преступления армян против человечности, сделавших религию орудием в своих грязных целях, не отвечают гуманным принципам ни одной религии.

Хотя эти действия армянских оккупантов и осуждаются, но, к сожалению, на уровне международных организаций, больших государств, в частности некоторых мусульманских стран, это осуществляется не на должном уровне. Во многих случаях на эти факты закрывают глаза, в лучшем случае - о них просто умалчивают. Но, несмотря на все попытки, армяне не смогут изменить историю, потому что настоящая история основывается на достоверных, правдивых фактах, а правда одна – Карабах историческая земля Азербайджана, его неотъемлемая часть. Восстанавливая сегодня историческую справедливость, сильное Азербайджанское государство, положив конец этому вандализму, на который закрывает глаза весь мир, освобождает свои земли от оккупации. Как отметил Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев - спасенные мечети будут восстановлены, и в них вновь будет звучать азан».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)