Обстрел мирных жителей Азербайджана Арменией - вопиющее нарушение международного права – британский парламентарий

БАКУ/ Trend/ - Обстрел мирных жителей Азербайджана Арменией является вопиющим нарушением международного права.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении члена парламента Великобритании Боба Блэкмана, который является председателем общепартийной парламентской группы по Азербайджану.

«Как председатель Общепартийной парламентской группы по Азербайджану, я неоднократно бывал в этой стране. Я воочию стал свидетелем продолжающейся трагедии армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в результате которой более миллиона азербайджанцев стали внутренне перемещенными лицами и беженцами в течение почти 30 лет. Несмотря на то, что правительство Азербайджана создало для них все условия, у них одно желание - вернуться в свои дома и на свои земли », - сказал Блэкман.

«Новости об обстреле азербайджанского гражданского населения ВС Армении встревожили меня. Это является вопиющим нарушением международного права. Артиллерийским ударам подверглись мирные жители, в том числе жители Гянджи, второго города Азербайджана, в результате чего погибли 13 человек, включая женщин и детей. Нагорно-карабахский конфликт происходит в признанных на международном уровне границах Азербайджанской Республики. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требующие безоговорочного вывода вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему оккупированных регионов, остаются невыполненными Арменией. Минская группа ОБСЕ, ответственная за урегулирование этого конфликта, не выполнила свой мандат. Это нужно изменить.

Я надеюсь на быстрое и мирное урегулирование этого конфликта и возвращение к дням, когда азербайджанцы, армяне и представители других национальностей снова смогут жить вместе в мире, согласии и взаимопонимании», - отметил член парламента Великобритании.