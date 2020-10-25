Азербайджанская армия заняла новые позиции в Ходжавендском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта

БАКУ /Trend/ - В течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября боевые операции на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта продолжались с разной интенсивностью. Противник обстреливал наши войска из стрелкового оружия, танков, минометов и пушек.

Как сообщили Trend в Министерстве обороны, подразделения азербайджанской армии, продолжая боевые действия в соответствии с планом операции, несколько расширили контролируемые территории.

Наши войска нанесли серьезный огневой удар по противнику на территории Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов, ослабили его сопротивление и продвинулись на новые позиции в различных направлениях.

В результате обстрела подразделениями ВС Азербайджана позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении Агдера и Ходжавенда, имеется большое количество погибших и раненых с точки зрения живой силы противника. Известно, что боеприпасы противника исчерпаны, а артиллерийские установки выведены из строя.

Подразделения 1-го батальона 543-го полка вооруженных сил Армении, доставленные в направлении Губадлы, отступили, понеся потери в личном составе и военной технике.

Большая часть военнослужащих резерва, отправленных в Нагорный Карабах из населенного пункта Цахкадзор Котайкской области Армении, была уничтожена огнем наших подразделений.

В результате действий азербайджанской армии в различных направлениях фронта было уничтожено и выведено из строя значительное количество живой силы противника, а также 2 танка, 2 БМП, 4 гаубицы Д-30, 1 пушка 2А36 "Гиацинт-Б", 7 единиц автомобильной техники.

В настоящее время бои продолжаются на всем фронте. Наши войска контролируют оперативную обстановку.