Армения, которая использует в боях детей, должна быть привлечена к международной ответственности - эксперт

БАКУ /Trend/ - Вовлечение детей в военные конфликты недопустимо, и важно, чтобы Детский фонд ООН дал юридическое заключение по фактам привлечения Арменией детей к участию в боевых действиях. Этот вопрос должен найти отражение в следующем отчете правительства Армении Детскому фонду ООН.

Об этом сказал Trend доктор философии по праву, эксперт по международному праву Эльгюн Сафаров.

Сафаров отметил, что акты призыва на военную службу или мобилизации детей в возрасте до 15 лет, а также их активное использование в военных операциях в рамках международных и немеждународных конфликтов классифицируются Международным уголовным судом как военные преступления.

Он подчеркнул, что решениям, вынесенным правительством Армении в нарушение требований Международного уголовного суда и Женевских конвенций должна быть дана правовая оценка и определена ответственность за них.

Отчеты, обращения и другие документы министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры, омбудсмена, Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики были представлены в международные организации для определения ответственности за эти военные преступления.

"Факт привлечения отдельных от вооруженных сил Армении преступных группировок к военным действиям в Нагорном Карабахе также расследуется со стороны правоохранительных органов Азербайджана. Резолюции 822, 853, 874, 884 Совета Безопасности ООН требуют выхода вооруженных сил Армении из оккупированного ею Нагорного Карабаха и 7 прилегающих к нему районов Азербайджанской Республики. В эти дни доблестная азербайджанская армия исполняет эти решения. Данная территория находится под юрисдикцией Азербайджанской Республики. Представители правительства Армении должны быть привлечены к ответственности в соответствии с уставом Международного уголовного суда за принудительное привлечение несовершеннолетних, проживающих на территории Нагорного Карабаха, в ряды армии", - сказал Сафаров.

Trend в очередной раз представляет видеокадры, доказывающие, что Армения использует детей в военных действиях:

(Автор: Ильхама Исабалаева)