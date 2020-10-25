Уничтожены огневые точки армянских ВС - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Подразделения азербайджанской армии сохраняют свое преимущество в боях на разных направлениях фронтах.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, в ходе успешных боевых действий 25 октября были уничтожены 2 артиллерийских орудия, 2 БМ-21 «Град», 1 командно-штабная машина, 1 пункт командного управления, 2 грузовика, 1 танк и несколько огневых точек армянских ВС.