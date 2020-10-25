Армянские ВС были вынуждены отступить, неся потери - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку атаковать в ходе боевых действий на Губадлинском направлении. В результате решительных действий подразделений Азербайджанской армии противник, потеряв до 50 военнослужащих, был вынужден отступить.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, были захвачены четыре единицы автомобильной техники с боеприпасами и одна бронетехника армянских ВС.

Представляем видеокадры захваченной техники противника: