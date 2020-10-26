Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, главы МИД Азербайджана и Армении договорились обсудить шаги, необходимые для достижения мирного урегулирования карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились встретиться в Женеве 29 октября, чтобы обсудить, прийти к соглашению и начать реализацию в соответствии с графиком, который будет согласован, всех шагов, необходимых для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с основными принципами, принятыми лидерами Азербайджана и Армении, передает Trend со ссылкой на заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Сопредседатели встретились 24 октября в Вашингтоне с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, а также приняли участие в совместной встрече с министрами иностранных дел и заместителем министра иностранных дел США Стивеном Бигуном. Во встречах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Сопредседатели призвали стороны незамедлительно предпринять шаги по реализации всех аспектов Совместного заявления, принятого в Москве от 10 октября в соответствии с их обязательствами, отметив, что они подтвердили эти обязательства с Парижем 18 октября.

В ходе интенсивных дискуссий сопредседатели и министры иностранных дел обсудили осуществление немедленного прекращения огня в гуманитарных целях, возможные параметры наблюдения за прекращением огня и начало обсуждения основных существенных элементов всеобъемлющего решения в соответствии с Совместным заявлением от 10 октября.