Тегеран готов к обстрелу Армении, если армянские ВС подойдут к ирано-азербайджанской границе - источник

БАКУ/Trend/ - В Тегеране заявили о готовности подвергнуть обстрелу Армению, если армянские ВС вновь подойдут к ирано-азербайджанской границе, контроль над которой Азербайджан вернул несколько дней назад, об этом сообщили Trend авторитетные источники "Вестника Кавказа" в Исламской Республике Иран, следящие за ситуацией.

"Заняв приграничные районы с Ираном, Азербайджан тем самым вынудил Армению отказаться от применения ракетно-артиллерийских ударов, поскольку ошибочные попадания по территории Ирана немедленно приведут к ответу со стороны Тегерана, а для армии Армении это может оказаться весьма существенным", - отметили они.