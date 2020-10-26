В результате атак Армении в Дашкесане начался пожар (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, ВС Армении атаковали Дашкесанский район

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующие отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что в результате начался лесной пожар: "МЧС осуществляет работы по борьбе с пожаром и уменьшению последствий экологического террора Армении. К счастью, среди гражданских лиц потерь нет".

(Текст: Кямаля Сеидова.)