В результате атак Армении в Дашкесане начался пожар (ВИДЕО)

Нагорно-карабахский конфликт 26 октября 2020 16:06 (UTC+04:00)
В результате атак Армении в Дашкесане начался пожар (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, ВС Армении атаковали Дашкесанский район

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующие отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что в результате начался лесной пожар: "МЧС осуществляет работы по борьбе с пожаром и уменьшению последствий экологического террора Армении. К счастью, среди гражданских лиц потерь нет".

(Текст: Кямаля Сеидова.)

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