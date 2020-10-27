Военная операция Азербайджана войдёт в историю войн – российский политик

БАКУ/Trend/ - Военная операция Азербайджана войдёт в историю войн.

Как сообщает во вторник Trend, об этом российский политик, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко написал в социальных сетях.

В Facebook аккаунте политика появилась запись, в которой он восхищается успехами азербайджанской армии и ее победах в вооруженных столкновениях с армянской армией в Карабахе.

«Азербайджанская армия приближается к Лачину. Сопротивление армянской армии почти невозможно. Эта военная операция войдёт в историю войн», - написал Максим Шевченко.

Напомним, что Шевченко уже не в первый раз поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе.