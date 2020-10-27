Для участия любой страны в переговорах по Карабаху нужно согласие Баку и Еревана - Песков

БАКУ/Trend/ - Вовлечение любой страны в урегулирование в Нагорном Карабахе должно быть согласовано с Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это подчеркнул во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, должна ли Турция быть больше вовлечена в следующий раунд переговоров по Нагорному Карабаху.

"Здесь важна точка зрения только двух сторон, имеются в виду противоборствующие страны - Азербайджан и Армения. Только противоборствующие страны могут дать согласие или пожелать участия того или иного государства в процессе урегулирования", - сказал представитель Кремля.