Обстрел Барды - грубое нарушение международного гуманитарного права - посол Казахстана

БАКУ /Trend/ - Обстрел Бардинского района Азербайджана является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Об этом, как передает в среду Trend, заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

"С большой тревогой и сожалением воспринял весть о ракетном обстреле Бардинского района Азербайджана, в результате которого погибли мирные люди. Такие акты грубо нарушают международное гуманитарное право и имеющиеся договоренности о режиме прекращения огня", - говорится в заявлении посла.

Отметим, что 28 октября 2020 года ВС Армении нанесли ракетные удары по Барде. Удары были нанесены ракетными комплексами "Смерч", есть погибшие.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)