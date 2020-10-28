Обстрел Барды - грубое нарушение международного гуманитарного права - посол Казахстана
БАКУ /Trend/ - Обстрел Бардинского района Азербайджана является грубым нарушением международного гуманитарного права.
Об этом, как передает в среду Trend, заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.
"С большой тревогой и сожалением воспринял весть о ракетном обстреле Бардинского района Азербайджана, в результате которого погибли мирные люди. Такие акты грубо нарушают международное гуманитарное право и имеющиеся договоренности о режиме прекращения огня", - говорится в заявлении посла.
Отметим, что 28 октября 2020 года ВС Армении нанесли ракетные удары по Барде. Удары были нанесены ракетными комплексами "Смерч", есть погибшие.
(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)
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