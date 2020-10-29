Обращение Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой к представителям диаспор дружественных народов и азербайджанкой диаспоре

Нагорно-карабахский конфликт 29 октября 2020 09:56 (UTC+04:00)
Обращение Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой к представителям диаспор дружественных народов и азербайджанкой диаспоре

БАКУ/Trend/ - Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой обратился к представителям диаспор дружественных народов и азербайджанкой диаспоре, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомитет.

"С сожалением заявляем, что 27 сентября 2020 года, примерно в 6 часов утра, вооруженными силами Армении в очередной раз был нарушен режим прекращения огня и обстреляны из крупнокалиберной артиллерии позиции азербайджанской армии, находящиеся вне зоны конфликта.

Из-за молчания мировых держав и мировой общественности, противник стал еще более жестоким, были обстреляны города Гянджа, Мингячевир, Барда и другие населенные пункты находящихся далеко от линии фронта.

В результате ракетных обстрелов, запрещенных международными конвенциями, 69 человек, в том числе несовершеннолетние - погибли, 305 - получили ранения, были разрушены - 2 247 частных домов и 90 многоквартирных домов, были уничтожены 402 гражданских объекта.

Под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева наша славная армия достойно отвечает на провокации врага. В наших городах и селах развевается наш трехцветный флаг, наши земли, которые почти 30 лет были оккупированы, освобождает наша победоносная армия.

Возмущенные провокациями врага, наши соотечественники гордятся победами нашей славной армии. Похвально, что сегодня на различных площадках каждый из наших соотечественников - от мала до велика, каждый миролюбивый человек демонстрирует поддержку Азербайджанскому государству в его справедливой борьбе за восстановление территориальной целостности страны.

Уважаемые представители диаспор!

Не исключено, что армянское государство - террорист и агрессор, неспособное смириться со своими горькими поражениями, планирует совершить террористические акты и другие правонарушения против наших соотечественников не только в Азербайджане, но и за рубежом.

Многолетний опыт подсказывает, что террористическая организация АСАЛА, которая время от времени проводит кровавые акции в различных странах мира, может по приказу врага совершить провокации в любом месте и в любое время.

В частности, мы призываем наших соотечественников и представителей диаспор дружественных нам народов, находящихся в США, где проживает большая армянская диаспора и во Франции, которая является покровителем Армении, быть предельно осторожными и готовыми к провокациям.

В связи с вышеизложенным, мы рекомендуем вам проявлять бдительность и быть предельно внимательными, в случае возникновения подозрительных ситуаций, незамедлительно обращаться в местные правоохранительные органы, в дипломатические представительства Азербайджанской Республики в стране вашего проживания, в Государственный Комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, в Азербайджанские дома и в Координационные Советы азербайджанцев.

Вы можете направлять информацию, фото и видео факты, отражающие армянские провокации, на электронную почту или на номер горячей линии Государственного Комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Номер горячей линии и WhatsApp: +99450 607-98-36

е-mail: [email protected]", - говорится в обращении.

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