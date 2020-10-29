Посол Франции в Азербайджане сделал заявление в связи с ракетным ударом Армении по Барде

БАКУ /Trend/ - Посол Франции в Азербайджане Захари Гросс сделал заявление в связи с ракетным ударом Армении по Барде, сообщает в среду Trend.

«Очень опечален гибелью людей в Барде», - написал Гросс в своем официальном аккаунте в Twitter.

28 октября город Барда вновь подвергся ракетному обстрелу со стороны Армении. В результате погиб 21 человек, около 70 были ранены, несколько гражданских объектов были разрушены, многие автомобили пришли в негодность.