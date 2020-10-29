Между Россией и Турцией нет конфликта интересов по Карабаху - Александр Рар в программе "Наше время" АМИ Trend (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В очередном выпуске авторского проекта заместителя генерального директора Trend Гюльнары Мамедзаде "Наше время", известный немецкий политолог Александр Рар прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме, выразил мнение о необходимости достижения компромисса между Россией и Турцией в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта, подчеркнул наличие конструктивного диалога между Путиным и Эрдоганом.

Он также спрогнозировал возврат Азербайджану всех оккупированных районов и дальнейшие обсуждения по нормализации ситуации в регионе, обозначил перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Германией.

Представляем полную видеоверсию этого выпуска: