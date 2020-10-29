Европейское представительство МККК выступило с заявлением в связи с гибелью волонтера в Барде

БАКУ /Trend/ - Европейское представительство Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца выступило с заявлением в связи с гибелью волонтера Азербайджанского общества Красного Полумесяца в результате обстрела города Барды Арменией, сообщает Trend.

«Мы опустошены, узнав, что один из наших добровольцев был убит, когда доставлял гуманитарную помощь мирным жителям в Барде. 39-летний мужчина, отец семейства, он входил в состав мобильной бригады скорой помощи Азербайджанского общества Красного Полумесяца и подвергся обстрелу. Гуманитарные организации не должны являться мишенью», - говорится в заявлении.