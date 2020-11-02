В Taиланде почтили память жертв совершенного армянскими ВС террора в Гяндже и Барде

БАКУ /Trend/ - В Пхукете по инициативе одного из активистов азербайджанской общины в Таиланде Гюндуза Гасымлы была организована акция в память о жертвах терактов, совершенных армянскими ВС, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

В мероприятии, наряду с азербайджанцами, приняли участие представители других народов.

Минутой молчания была почтена память жертв терактов в Гяндже и Барде, возложены цветы к их портретам.

Было отмечено, что преднамеренный обстрел вооруженными силами агрессорской Армении мирного населения в различных городах и районах Азербайджана за пределами фронтовой зоны, убийство десятков мирных людей, в том числе малолетних детей, является преступлением против человечности.

(Редактор: Натаван Эфендиева)