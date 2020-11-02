У России нет оснований вмешиваться в нагорно-карабахский конфликт - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Не вижу предпосылок для вовлечения России в нагорно-карабахский конфликт на стороне Армении.

Об этом сказал Trend старший сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, комментируя обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения вида и объема помощи, которую Российская Федерация может предоставить Армении.

"В целом тот факт, что премьер-министр Армении публично обращается к союзнику - Российской Федерации, говорит о том, что ситуация не самым лучшим образом складывается для Армении в данном конфликте, необходимы внешние источники и ресурсы для ее изменения", - отмечает российский эксперт.

Станислав Притчин подчеркивает, что позиция России в данном вопросе ясно обозначена: "Если действительно есть угрозы и риски непосредственно для Армении, тогда существуют юридические основания для того, чтобы Россия подключилась к данному конфликту и поспособствовала Армении обеспечить безопасность ее территорий. В иных случаях оснований для России вмешиваться в этот конфликт нет.

Естественно, что для Армении любая помощь в этой ситуации важна – как военная, так и военно-техническая. Но вновь подчеркну, что Российская Федерация исходит из наличия юридических оснований для вовлечения в конфликт и участия в нем. На данном этапе я не вижу предпосылок для вовлечения России на стороне Армении в данный конфликт".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)