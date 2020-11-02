Уничтожен т.н. "замминистра обороны" незаконного режима в оккупированном Нагорном Карабахе

БАКУ/Trend/ - В ходе боевых действий уничтожен так называемый «заместитель министра обороны» незаконного режима в оккупированном Нагорном Карабахе, полковник Артур Саркисян, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Саркисян занимал эту т.н. «должность» с 4 июля 2020 года.

(Редактор: Юсиф Агаев.)