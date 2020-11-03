Уничтоженная военная техника ВС Армении - СПИСОК
БАКУ /Trend/ - В течение суток на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 1 ЗРК «КУБ», 9 различных видов пушек и 2 грузовика с боеприпасами противника.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В настоящее время войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку.
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