Уничтоженная военная техника ВС Армении - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - В течение суток на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 1 ЗРК «КУБ», 9 различных видов пушек и 2 грузовика с боеприпасами противника.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В настоящее время войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку.